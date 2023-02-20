محكمة نينوى لا تعترف بالأقوال التي أدلت بها الإيزديات لمحاكم إقليم كوردستان

2023/02/20 | 18:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نقلا عن رووداو دیجیتال ترفض محكمة نينوى الاعتراف والأخذ بالأقوال التي أدلت بها الإيزديات لمحاكم إقليم كوردستان، ما يضع عقبات في طريق تنفيذ قانون الناجيات الإيزديات، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يتعهد لنائب إيزدية بحل هذه المشكلة.اجتمعت عضو مجلس النواب العراقي، فيان دخيل، أمس الأحد (19 شباط 2023) مع …

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