ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية واعتقال

2023/02/20 | 18:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية في محافظة بابل، والقبض على متهم عربي الجنسية يقوم بترويج وتجارة المخدرات في العاصمة بغداد.

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