السوداني: 3 مليارات دولار سوق الأدوية في العراق سنوياً و84% منها غير مرخصة

2023/02/20 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن قيمة استيرادات الأدوية في العراق سنوياً.

ونقل تقرير لوزارة الصحة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، عن السوداني قوله :"سوق الأدوية في العراق لا يقل عن 3 مليارات دولار سنوياً، وللأسف نغطي منها 10% فقط".

وأضاف، ان "84% من الأدوية المستوردة للعراق هي غير مرخصة".

وعد السوداني ملف الأدوية بـ"المهم جداً بالنسبة له" مشيراً الى، ان "هناك إجراءات لتوطين الصناعة الدوائية وهي أولولية للحكومة".

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