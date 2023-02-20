الإنضباط تعاقب مدرب نوروز وتغرم ناديه

2023/02/20 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، معاقبة مدرب نوروز ولي كريم.

وقررت اللجنة إيقاف كريم لمباراتين بالدوري الممتاز، على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة دهوك وضيفه نوروز التي احتضنها ملعب صقور الجبال.

وذكرت في بيان رسمي: "درست اللجنة تقريري حكم ومشرف مباراة دهوك ونوروز التي جرت في ملعب دهوك ضمن منافسات الدوري الممتاز".

وأضاف البيان: "تبين للجنة قيام مدرب فريق نوروز (ولي كريم) ومساعديه بدخول الملعب، وفي أرض محرمة عليهم، والاعتراض على قرار الحكم والتجاوز ضده بعد تسجيل الهدف الأول لنادي دهوك، وبعد انتهاء المباراة تكرر التجاوز بالسب والشتم والكلام غير اللائق له ولعائلته".

وقررت اللجنة "معاقبة مدرب نوروز (ولي كريم) بالحرمان مباراتين من مرافقة الفريق، مع معاقبة نادي نوروز بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار، وذلك بسبب تجاوز الإداريين والطاقم الفني".

يذكر أن نوروز الذي يقوده ولي كريم للموسم الثاني تواليا، يحتل المركز 12 برصيد 21 نقطة.

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