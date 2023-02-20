2023/02/20 | 18:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y4gDaS9yVNY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسچة اليوم: دوحي والصكر .. حال بعض من يحلمون بالقيادة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسچة اليوم: دوحي والصكر .. حال بعض من يحلمون بالقيادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).