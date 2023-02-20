2023/02/20 | 18:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OF28Tm_wJFw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. اهالي سيد دخيل يناشدون الحكومة المحلية توفير المياه الصالحة للشرب) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. اهالي سيد دخيل يناشدون الحكومة المحلية توفير المياه الصالحة للشرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).