2023/02/20 | 18:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم

الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف

في زيارة مفاجئة، وعقد مع نظيره

الأوكراني زيلينسكي اجتماعا في

كاتدرائية القديس ميخائيل.

وتجول الرئيس الأميركي جو بايدن مع

نظيره

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في زيارة مفاجئة.. بايدن يتجول في كييف برفقة زيلينسكي ويعلن دعماً عسكرياً بـ500 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في زيارة مفاجئة.. بايدن يتجول في كييف برفقة زيلينسكي ويعلن دعماً عسكرياً بـ500 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).