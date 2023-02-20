اختلس 7 مليارات دينار.. استقدام قائد قوات الشرطة الاتحادية الأسبق

2023/02/20 | 18:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحق قائد

قوات الشرطة الاتحادية الأسبق؛ بتهمة

إحداث الضرر العمديّ بأموال ومصالح

الجهة التي يعمل فيها.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة،

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