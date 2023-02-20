"تفوق المستورد".. الصناعة تطرح بطاريات "العين السحرية" بأسعار تنافسية

2023/02/20 | 18:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، توفُر مُنتجات البطاريات عديمة الإدامة (العين السحرية) للبيع المباشر والفوري للمواطنين ودوائر الدولة بأسعار تنافسية وضمان 6 أشهر.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مصنع البطاريات التابع إلى الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن وفّر مُنتجات البطاريات عديمة الإدامة (العين السحرية) للبيع المباشر والفوري للمواطنين ودوائر الدولة عن طريق مراكز البيع في الوزيرية وأبي غريب وخان ضاري والوكلاء المعتمدين بسعات مختلفة ونوعية تفوق المستورد وبأسعار مخفضة ومنافسة لما موجود في السوق المحلي".

وذكر مدير المصنع، محمد طالب غالب بحسب البيان، أن "المصنع يحتوي على خط إنتاجي متطور من شركة سوفيما الإيطالية المتخصصة عالمياً بإنشاء مصانع البطاريات يعمل بتكنولوجيا حديثة لإنتاج بطاريات العين السحرية علامة بغداد بسعات ( 62 و 74 و 90 و 100 ) أمبير بطاقة (500) ألف بطارية سنوياً قابلة للزيادة"، لافتاً إلى أن "البطاريات تصنع بأيادٍ عراقية 100% بمواصفة أوروبية وبنوعية تفوق المستورد وبشهادة فحص من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

وبين، أن "البطارية تُصنع محلياً بالكامل بدءاً من توفير مادة الرصاص الأساسية بنقاوة عالية جداً من خلال إعادة تدوير البطاريات المُستهلكة في مسبك الرصاص التابع للشركة انتهاءً بتعبئة وتغليف البطارية كمنتج نهائي جاهز للبيع"، داعياً الوزارات ودوائر الدولة كافة إلى "تسليم البطاريات المستهلكة المتوفرة لديها إلى المسبك لغرض إعادة تدويرها ومعالجتها وفق الشروط والمعايير البيئية والاستفادة منها في ديمومة صناعة البطاريات".

وأعلن مدير المصنع عن "إمكانية المصنع للإنتاج بطاقة عالية مع تخفيض أسعار البيع للبطاريات لدعم دوائر الدولة والمواطنين حيث تباع البطارية (62) أمبير بـ (55) ألف دينار و (74) أمبير بـ (68) ألف دينار و (90) أمبير بـ (80) ألف دينار و (100) أمبير بـ (85) ألفاً مع منح ضمان لمدة ستة أشهر لتعزيز ثقة الزبون بالمنتج العراقي".

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