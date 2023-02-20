العراق ولبنان يبحثان استكمال العمل في مجال منع الازدواج الضريبي

2023/02/20 | 18:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب السوداني، "بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها, كما نقل بيرم إلى (السوداني) رسالة خطية من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ثمّن فيها المواقف الأخوية للعراق، داعياً السوداني إلى زيارة لبنان لبحث المزيد من ملفات التعاون المشترك".

وشهد اللقاء، "التباحث في تنمية التعاون المشترك في مجالات تبادل المنتجات الزراعية وتبادل الخبرات في مجال الموانئ، واستكمال العمل في مجال منع الازدواج الضريبي، والتبادل في مجالات التدريب، والأنشطة الاقتصادية".

وأعرب السوداني، عن "رغبة العراق في توسعة التعاون مع لبنان، في مختلف المجالات والصعد".

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