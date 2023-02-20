السوداني يناقش مع وزير العمل اللبناني تنمية التعاون المشترك في عدة مجالات

2023/02/20 | 18:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وزير العمل اللبناني •••••••••• استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، وزير العمل اللبناني السيد مصطفى بيرم والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها, كما نقل السيد بيرم إلى سيادته رسالة خطية من رئيس الوزراء اللبناني السيد نجيب ميقاتي، ثمّن […]

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