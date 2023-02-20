2023/02/20 | 19:38 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تختبر Meta خدمة اشتراك جديدة للسماح لمستخدمي Facebook وInstagram بالدفع مقابل حساب تم التحقق منه.أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg عن Meta Verified على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به يوم الأحد.وقال إن الاختبار سيبدأ في نيوزيلندا وأستراليا هذا الأسبوع وسيتم طرحه في بلدان أخرى قريبًا.مقابل 11.99 دولارًا شهريًا على الويب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة Meta تطرح خدمة اشتراك شهري مدفوعة لفيسبوك وإنستجرام شبكة القيقب الدولية.

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