2023/02/20 | 19:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JV02G7aZNsE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السفيرة الاميركية تعرض ورقة على #الاطار_التنسيقي للتطبيع مع اسرائيل #السومرية #العراق #shorts) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السفيرة الاميركية تعرض ورقة على #الاطار_التنسيقي للتطبيع مع اسرائيل #السومرية #العراق #shorts) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).