النواب التركمان يسلمون قائمة مطالب للسوداني.. تتصدرها حزمة مناصب

2023/02/20 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سلم النواب التركمان في البرلمان حزمة مطالب الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لغرض اشراك المكون التركماني في العملية السياسية بشكل فعال.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، فان المطالب تقدمتها المطالبة بحزمة مناصب عليا ودرجات خاصة ومناصب امنية، فضلا عن بعض المطالب المتعلقة باقرار قوانين وتسوية ملف مناطق التركمان.

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