فئران وقطط داخل العناية المركزة.. موجة غضب في العراق والصحة تبرر

2023/02/20 | 19:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب ظهور قط وفأر في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في العراق، بحالة غضب كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وصب المغردون جام غضبهم على الأوضاع المزرية التي وصل إليها الواقع الصحي.

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