ذكرى سيئة دون فوز.. تعرف إلى ما قدمه صلاح أمام ريال مدريد في التشامبيونزليغ

2023/02/20 | 19:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد محمد صلاح ورفاقه في ليفربول الإنجليزي للقاء نادي ريال مدريد الإسباني، في إحدى أبرز مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

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