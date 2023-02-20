حين دوت صافرات الإنذار.. ماذا فعل بايدن؟ وكيف

2023/02/20 | 20:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخرج جو بايدن بهدوء، واضعا نظارة شمسية، من دير سان ميشال في كييف برفقة فولوديمير زيلنسكي..إنها الساعة 11,30 (09,30 بتوقيت غرينتش) الاثنين، وفجأة تدوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية للتحذير من غارات وشيكة.

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