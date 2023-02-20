2023/02/20 | 20:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تتجه منصة فيسبوك المجانية التي كان من المفترض أن تظل كذلك...

ظهرت المقالة ميتا تغير استراتيجيتها بعد تراجع الإعلانات: لم تعد مجانية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميتا تغير استراتيجيتها بعد تراجع الإعلانات: لم تعد مجانية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميتا تغير استراتيجيتها بعد تراجع الإعلانات: لم تعد مجانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).