2023/02/20 | 20:20 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موازنة العراق تقلب التوقعات.. و مقتدى الصدر يحذر ممن يزور الكاظمية ويشتم الأعظمية | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: sqV8tVwAwUs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موازنة العراق تقلب التوقعات.. و مقتدى الصدر يحذر ممن يزور الكاظمية ويشتم الأعظمية | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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