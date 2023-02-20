بعد ما نشرته (بغداد اليوم).. توجيه من المرور بشأن المركبات المضللة

2023/02/20 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي جميع المفارز المرورية بمحاسبة جميع المركبات المظللة والخالية من اللوحات المرورية وتضع الشعار الجمهوري، وذلك بعد خبر نشرته (بغداد اليوم) عن تجول عجلات مظللة خالية من الارقام في المنصور وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي جميع المفارز المرورية في بغداد والمحافظات، بمحاسبة جميع المركبات المظللة والتي تضع لوحات مغايرة او تحرف الرقم وتضع (الشعار الجمهوري)

ودعت المديرية، سائقي المركبات الى الالتزام بقانون وتعليمات المرور وعدم ارتكاب المخالفات لكي لا يتعرضو للمحاسبة القانونية.

ورصد مواطنون وشهود عيان، تحدثوا لبغداد اليوم، عجلة خالية من اللوحات المرورية وبزجاج مظلل سوداء اللون، وتحمل شعار المرسوم الجمهوري، تتجول في شوارع منطقة المنصور وسط العاصمة بغداد، دون تدخل من القوات الامنية او المرور، بالرغم من التوجيهات المستمرة لوزير الداخلية او البيانات الصادرة من مديرية المرورالعامة التي تدعي التوجيه بمحاسبة اي عجلة لاتحمل لوحات مرورية.

ويرى مواطنون ان انتشار هذا النوع من العجلات يبعث الريبة ويشعر بفقدان الامن، كون هذه العجلات مادامت "معصومة" من المحاسبة فانها قادرة على تنفيذ جرائم متعددة دون العثور عليها او محاسبتها.

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