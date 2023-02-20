هزة أرضية تضرب تركيا وسوريا ولبنان

2023/02/20 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

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ضربت هزة أرضية، مساء الأثنين، تركيا وسوريا وشعر بها سكان لبنان والأردن وفلسطين.

وأفاد المعهد (الأورومتوسطي) لرصد الزلازل، بتسجيل هزة أرضية بقوة 6.5 في تركيا وسوريا.

وقالت وكالة رويترز، ان زلزالا بقوة 6.3 درجات يضرب منطقة الحدود التركية السورية.

بينما أعلنت إدارة الكوارث الطبيعية التركية بأن "زلزالاً بقوة 6.4 درجات ضرب ولاية هطاي جنوبي البلاد".

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