بحوزتهما 750 ألف دولار.. القبض على اثنين من مهربي العملات الأجنبية

2023/02/20 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الاثنين، القبض على اثنين من مهربي العملات الأجنبية، بحوزتهما 750 ألف دولار.

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