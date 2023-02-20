الفتح: واشنطن تحاول عزل العراق خارجيا بافتعالها لازمة الدولار

2023/02/20 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النائب عن تحالف الفتح، كريم المحمداوي، اليوم الاثنين، ان الامريكية بالعمل على عزل العراق إقليميا ودوليا عبر افتعالها ازمة الدولار.

وقال المحمداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “واشنطن تعمل على عرقلة أي اتفاق بين الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني مع دول المنطقة التي لها دورا بارزا في الساحة الدولية”.

وأضاف، ان “الإدارة الامريكية لا تسمح للعراق بالانفتاح على دول مثل الصين وروسيا وإيران للحفاظ على مصالحها الاقتصادية في مجال النفط والطاقة والامن”.

وأشار المحمداوي الى، ان ” إدارة واشنطن تريد من العراق ان يكون تابعا لها من خلال اتخاذ القرارات التي تتماشى مع السياسية الخارجية الامريكية في المنطقة من خلال الضغط باتجاه الخناق الاقتصادي ضد بغداد وافتعال ازمة الدولار”.

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