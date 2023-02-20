2023/02/20 | 20:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NezFAvpz_6U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدفاع المدني السوري يرفض طلب أنجلينا جولي وممثلين آخرين طلبوا نفس الطلب | برنامج المنصة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدفاع المدني السوري يرفض طلب أنجلينا جولي وممثلين آخرين طلبوا نفس الطلب | برنامج المنصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).