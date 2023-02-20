توب 5: زلزال جديد جنوبي تركيا.. وزيارة بايدن المفاجئة إلى أوكرانيا

2023/02/20 | 20:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الهزة الأرضية الجديدة في جنوبي تركيا، والزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا وتصريحاته عن بوتين، وزيارة بشار الأسد إلى سلطنة عُمان، مرورًا بآخر تطورات الموقف من القرار الإماراتي الذي طالب إسرائيل بوقف فوري لأنشطة الاستيطان، وصولا إلى عودة جثمان اللاعب الغاني كريستيان أتسو إلى بلاده بعد مصرعه في زلزال تركيا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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