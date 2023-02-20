خطر داهم.. تحذير من خطة إعادة الأعمار

2023/02/20 | 20:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مهندسون معماريون ومدنيون إن خطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لإعادة الإعمار سريعا بعد الزلازل المدمرة التي ضربت بلاده تنذر بوقوع كارثة أخرى، ما لم يتم إعادة النظر بعناية في التخطيط الحضري وسلامة المباني.

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