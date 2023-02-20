الوقف السني يحدد يوم غد الثلاثاء غرة شهر شعبان

2023/02/20 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

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