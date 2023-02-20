2023/02/20 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم الاثنين، إكمال إجراءات 2000 يتيم لشمولهم بالحماية الاجتماعية.وقال الأسدي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: إنه” تم إكمال الإجراءات لأكثر من (2000) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تُكمل إجراءات شمول 2000 يتيم بالحماية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

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