2023/02/20 | 21:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اهالي شمال بغداد شعروا بهزة ارضية خفيفة.pic.twitter.com/IZz4gWkWp5 — المسلة...

ظهرت المقالة بالفيديو..



هزة الأرضية تضرب الموصل وبغداد والمسيب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. هزة الأرضية تضرب الموصل وبغداد والمسيب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. هزة الأرضية تضرب الموصل وبغداد والمسيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).