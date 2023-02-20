بعد الهزة في تركيا.. النقل تدعو العراقيين لأخذ

2023/02/20 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة النقل/ الرصد الزلزالي، العراقيين الى "أخذ الحيطة والحذر" بعد تسجيل هزة أرضية قوية في مدينة أنطاكيا في تركيا مساء اليوم الأثنين.

وأعلنت النقل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، عن "تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية مساء اليوم في تمام الساعة 08:4:29 بالتوقيت المحلي في مدينة انطاكيا".

وأشار البيان الى "شعور المواطنين بالهزة في مدن اقليم كردستان وبعض المحافظات".

ودعت النقل "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

وكانت هزة أرضية قوية ضربت مدينة أنطاكيا في تركيا مساء اليوم وشعر بها سكان سوريا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين، ما أثارت هلعاً لديهم، فيما تفيد تقارير بسقوط مبانٍ متضررة من الزلزال المدمر في بعض مناطق سوريا المحاذية للحدود التركية.

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