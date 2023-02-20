“بسبب الضغوط”.. عبد اللطيف: سيمنز لن تعمل بالعراق دون موافقة امريكا

2023/02/20 | 21:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون وائل عبد اللطيف، الاثنين، ان أمريكا لن تسمح لشركة سيمنز الالمانية بالعمل داخل العراق دون الموافقة المسبقة منها، فيما اكد ان واشنطن تعد نفسها وصية على العراق منذ 2003 ولغاية الان.

وقال عبد اللطيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “شركة سيمنز قدمت في احدى الحكومات السابقة دراسة اعدت في ثمانية اشهر لإكمال منظومة الطاقة الكهربائية في ظرف سنتين”، مشيرا الى ان “الولايات المتحدة لن تسمح لسيمنز بالعمل دون اخذ الموافقة المسبقة منها”.

وتابع، ان “أمريكا تعد نفسها وصية على العراق منذ 2003 ولغاية الان، بالنظر الى حجم التدخلات التي تمنع أي استثمار في العراق يتعارض مع المصالح الخاصة لها”، لافتا الى ان “مشكلة العراق في عدم وجود سياسة واضحة مع أمريكا في العديد من الملفات بالرغم من تغيير الحكومات”.

وفي وقت سابق، توجهت حكومة محمد شياع السوداني، نحو شركة سيمنز الالمانية، للتخلص من ازمة الكهرباء ووضع حد للسيطرة الامريكية على مجال الطاقة الكهربائية عبر شركة الكتريك التي فشلت في انهاء ازمة الكهرباء على مستوى عقدين من الزمن.

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