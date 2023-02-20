الأعلى بعد 2003.. الموازنة على طاولة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل

2023/02/20 | 21:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح القيادي في الاطار التنسيقي جمال حسن، الاثنين، عرض موازنة 2023 في جلسة الثلاثاء لمجلس الوزراء في الاسبوع المقبل.

وقال حسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “تغيير سعر صرف الدولار من 145 الى 130 الف لكل 100$ كان وراء تأخير عرض موازنة 2023 في مجلس الوزراء”، لافتا الى انه “تم انجاز قرابة 95% من مضامينها حتى الان وفق المعلومات”.

وتوقع حسن “عرض موازنة 2023 في جلسة الثلاثاء الاسبوع المقبل او الذي يليه”، مؤكدا ان “الموازنة ستكون الاعلى بعد 2003 من ناحية الاموال خاصة مع وجود اكثر من 600 الف من العقود الذين سيجري تبيتهم على الملاك الدائم”.

واشار الى ان “اقرار الموازنة سيحتاج بعض الوقت خاصة لكن هناك توافق سياسي على مناقشتها بوتيرة متسارعة في مجلس النواب من اجل التصويت عليها”.

وتعد موازنة 2023 الاهم من ناحية ما تتضمنه من محاور ابرزها تثبيت عقود المحاضرين وبقية الوزارات والمؤسسات الحكومية.

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