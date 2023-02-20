النزاهة: الحبس سنتين لمدير عام سابق في وزارة الماليَّة 

2023/02/20 | 21:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور حكم حضوري بحق مدير عام سابق في وزارة الماليَّة، لارتكابه مخالفة في منح فرصة استثماريَّة.

دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً يقضي بالحبس سنتين للمدير العام لدائرة عقارات الدولة سابقاً.

وأردفت إن قرار الحكم بحق المتهم صدر؛ جراء إقدامه على ارتكاب مخالفة في منح إجازة لأحد المستثمرين وإحدى الشركات الأهليَّة؛ لإنشاء مجمع سكني على قطع أراض في موقع متميز وسط العاصمة بغداد.

وأضافت إن المحكمة، و بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.

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