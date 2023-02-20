2023/02/20 | 21:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، الاثنين، عن تقديم تسهيلات لمنتجي الأدوية، مبينا أن ذلك جاء بمتابعة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال الحسناوي، إن "الفريق الحكومي المتمثل بوزارة الصحة ووزارة الصناعة والمعادن ومكتب رئيس الوزراء والكادر المتقدم في وزارة الصحة عقد اجتماعاً لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية بحضور ممثلي وزارة المالية"، مبيناً أن "الهدف الأساسي من الاجتماع تقديم التسهيلات كافة لمنتجي الأدوية والمستلزمات أو الأجهزة الوطنية وتوطين الصناعة الدوائية".

وأضاف، أن "هذه التسهيلات تتعلق ابتداء بإجازات فتح المصانع، وإعطاء الإجازة النهائية والتسهيلات الجمركية بإدخال المواد الأولية والتعاقد مع وزارة الصحة من حيث الأسعار ومن حيث شراء المنتج الوطني، إضافة إلى أن أي طلب أو مقترح يقدم لتطوير هذه الصناعة ستأخذ الحكومة به".

وأكد، أن "هذا الملف يحظى بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومن ضمن أولويات الحكومة والبرنامج الحكومي"، لافتا إلى أن "الحكومة الحالية ستقوم بتوطين الصناعة الدوائية وصناعة المستلزمات والأجهزة الطبية في العراق"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: الحكومة ستقوم بتوطين الصناعة الدوائية وصناعة المستلزمات والأجهزة الطبية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة: الحكومة ستقوم بتوطين الصناعة الدوائية وصناعة المستلزمات والأجهزة الطبية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).