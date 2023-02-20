2023/02/20 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكاديمية الشرقية للإعلام تختتم دورتها الرابعة في أربيل متدرّبون من داخل العراق وخارجه يقفون على مؤهلات المذيع المتكامل أربيل – امجاد ناصر اختتمت اكاديمية الشرقية للاعلام أمس دورة المذيع المتكامل، وذلك في ستوديو 7 بأربيل .وكان متدربون من العراق ودول أخرى، قد تلقوا دروساً عملية في فن الالقاء وتقديم نشرات الاخبار والبرامج الحوارية، قدمها […]

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