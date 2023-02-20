2023/02/20 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يتسلّم مشروع قانون الموازنة الأسبوع المقبل أصحاب الأجور اليومية يطالبون بالإنصاف والمعيّنون يحتجّون مجدّداً بغداد – قصي منذر تظاهر اصحاب العقود امام وزارة المالية مجددا ،للمطالبة بانجاز اجراءات تثبيتهم على الملاكات الدائم ،فيما طالب اصحاب الاجور في وزارتي التعليم العالي والصناعة والمعادن بانصافهم وشمولهم بالتثبيت اسوة باقرانهم.وانطلقت تظاهرة موظفو العقود المثبتين من امام […]

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