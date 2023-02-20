2023/02/20 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركزي يراقب المنافذ والمخابرات تصطاد مضارباً حاول تهريب مبالغ كبيرة المفاوض العراقي ينفي ضغوطاً أمريكية للتطبيع مع إسرائيل مقابل أزمة الدولار بغداد – فائز جواد نفى المفاوض العراق ، اي ضغوط امريكية للتطبيع مع اسرائيل مقابل انهاء تقلبات الدولار التي تشهدها الاسواق المحلية منذ اسابيع.وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في تصريح تابعته (الزمان) امس […]

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