2023/02/20 | 21:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9x6u-4AwqZ8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. مديرية التربية تفتتح معرضا فنيا فلكلوريا للطلبة في احدى القري الحدودية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاخو.. مديرية التربية تفتتح معرضا فنيا فلكلوريا للطلبة في احدى القري الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).