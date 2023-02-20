ابتسامة فرانكلين للعراقيين

2023/02/20 | 21:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش ينظر العراقيون إلى صورة الرئيس الأميركي بنجامين فرانكلين المطبوعة على عملة المئة دولار وهو يبتسم بوجهه الهادئ وكأنه يوحي لهم ساخرا ويقول “أينما تولوا وجوهكم فمصيركم...أكمل القراءة ←

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