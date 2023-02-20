الآخلال بالآداب العامة والقيم الاجتماعية والآخلاقية

2023/02/20 | 21:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نهاد الحديثي مسؤوليه اصلاحية وتربوية للحفاظ على الذوق العام للمجتمع العراقي رحب المرصد العراقي للحريات الصحفية بأي خطوة في الإتجاه الصحيح لتعزيز حضور الدولة وتأكيد هيبتها وحماية الأمن المجتمعي...أكمل القراءة ←

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