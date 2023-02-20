هل تختلف حكومة السوداني عن سابقاتها ؟

2023/02/20 | 21:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صبحي ساله يي مهما حاولنا أن نثق ونتفاءل بحكومة السيد محمد شياع السوداني، وأن نبتعد عن الظنون وإستباق الاحداث ومآلاتها، ونبعد عن أذهاننا أفكاراً توحي الى وجود رغبات ونوايا...أكمل القراءة ←

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