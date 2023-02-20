2023/02/20 | 21:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقراط أحلام في ليلتها "الماسية"، أمل جديد في حياة جورج وسوف، تشخيص مؤلم لحالة بروس ويليس، والصدر يحذر من "معاوية"..إليكم الأبرز في أسبوع

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