شاهد بالفيديو.. عاصمة العراق الاقتصادية: بسطات المعيشة المتواضعة تواجه بأومر الازالة

2023/02/20 | 22:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K8ds607yJj4

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