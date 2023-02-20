2023/02/20 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

طالب عضو الحركة المدنية العراقية علي خوام التميمي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بسحب يد محافظ ديالى وإجراء التحقيق معه على خلفية ما يحدث في المحافظة، فيما أكد عدم دقة مايتم ايصاله للسوداني بشأن حقيقة الحادثة.

وقال التميمي في إيضاح نشره على صفحته في الفيس بوك مخاطبا به السوداني تابعته (بغداد اليوم) إنه "باختصار شديد جدا ليس كما يصور لك المسؤولون ببساطة ماحدث في ديالى هذا اليوم انه نزاع عشائري في قرية الجحيايلة البو بالي بل اسئل ماذا حدث في قرى بني تميم وتحديدا قرية يحيى الحسن من استهداف لاحد شيوخ بني تميم علانية وامام انظار الناس ثم اعقبه اصابة شاب من ابناء اخ الشيخ باصابة خطيرة جدا".

وأضاف أن "ما حدث في قرية البو بالي لا اعرف من فعلها لكن الذي حدث في قريتنا حدث بسيارات حكومية واشخاص معروفون بالاسم واقمنا دعوة بالشرطة عليهم وهي حدثت امام الشارع المؤدي لبيت المحافظ وتم ذكر ذلك بالتفصيل بالدعوة والتي بدورها سوف يعتذر عن النظر بها القاضي اسوة بسابقتها دعوى الدگة العشائرية".

وطالب التميمي "رئيس الوزراء بالذهاب إلى ديالى وسحب يد محافظها وإجراء التحقيق اللازم لإنهاء المهزلة في المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكاديمي يثير الحيرة بشأن حقيقة "مجزرة الجيالية" بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكاديمي يثير الحيرة بشأن حقيقة "مجزرة الجيالية" بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).