2023/02/20 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

كشفت صحيفة الايرو تايمز الأوروبية اليوم الاثنين، عن اطلاق السلطات الإيرانية شركة خطوط جوية تابعة للقطاع الخاص، ستعمل على نقل المسافرين الى أربعة مدن من ضمنها النجف في العراق، في "خرق" مباشر للعقوبات الامريكية المفروضة على طهران.

الصحيفة بينت حسب تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان "الخطوط الجوية الخاصة، والمسماة بـ"يزد" مولت من قبل رجال اعمال إيرانيين بقيمة عشرة ترليون ريال إيراني، او 22 مليون دولار، وستبدأ بنقل المسافرين الى أربعة وجهات، وهي مومباي في الهند، إسطنبول في تركيا، دبي في الامارات، والنجف في العراق".

تقرير الصحيفة اكد أيضا، ان "العقوبات الامريكية والتي تمنع شركات الطيران الإيرانية من العمل، منعتها أيضا من شراء الطائرات المدنية او الحصول على قطع الغيار الخاصة بها"، مرجحة "قيام طهران بشراء القطع الخاصة للطائرات من السوق السوداء للدول المجاورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديا للعقوبات.. إيران تطلق شركة خطوط جوية لـ4 وجهات من بينها العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديا للعقوبات.. إيران تطلق شركة خطوط جوية لـ4 وجهات من بينها العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).