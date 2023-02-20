العوادي: حزم وقوانين جديدة ستطلق لحماية العملة العراقية

2023/02/20 | 22:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الاثنين، أن لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إصرارا بتنظيم السوق وعملية التجارة، فيما أشار إلى أن حزما وإجراءات جديدة ستطلق لحماية العملة العراقية وتحديث النظام المالي.

وقال العوادي في تصريح للقناة الرسمية إن" زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن كانت مهمة"، مبينا، أن" العراق يرحب بالعلاقة مع الولايات المتحدة ويحاول تعزيزها في مجالات عديدة".وأضاف، أن" المباحثات التي جرت في واشنطن ركزت على التعاون الاقتصادي وقطاع الطاقة وتغيير المناخ، حيث إن الإدارة الأميركية رحبت بالجهود العراقية في سن الإصلاحات الاقتصادية، وإن الجانب الأميركي أكد على جهود الحكومة المستمرة لحماية النظام المصرفي وهي إشادة تتعلق بحزم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية حول سعر الصرف والعمل معا لتحديث النظام المالي".وتابع، أن" هناك تطابقا في فهم أهمية السعي لاستقلال الطاقة، حيث قرر الجانبان العراقي والأميركي تسريع الجهود لاستخراج الغاز المصاحب"، لافتا إلى، أن" الجانب الأميركي أشاد بالتزام العراق بمشاريع الربط الكهربائي، كما تم الاتفاق على أن يقوم العراق بنشر استراتيجية شاملة لمواجهة التغير المناخي".وذكر العوادي، أن" الوفد العراقي بحث أزمة المياه في العراق، وإمكانية انفتاح العراق على شركات القطاع الخاص الأميركية"، موضحا، أن" الجانب الأميركي أشار إلى بدء السفارة الأميركية بمنح التأشيرة لغير المهاجرين".وأكد، أن" جميع هذه النقاط نوقشت بشكل جدي وسيتم الاتفاق على تفاصيلها بوقت قريب"، لافتا إلى، أن" الجانبين العراقي والأميركي اتفقا على مجموعة إجراءات لتحديث النظام المالي، وسيكون هناك عمل مشترك وإطلاق حزم وقوانين جديدة بهدف حماية العملة العراقية". وبين العوادي، أن" لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إصرارا في تنظيم السوق العراقية وعملية التجارة بصورة جديدة"، مؤكدا، أن" الحكومة عازمة على التصحيح من خلال حزمة الإجراءات التي بدأت منذ تشرين الثاني الماضي".

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