إيران تستنكر دعوة نجل الشاه السابق لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن

2023/02/20 | 22:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: استنكرت إيران منظمي مؤتمر ميونيخ للأمن لدعوتهم نجل الشاه السابق لحضور...

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