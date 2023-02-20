مجلس الأمن يندد بخطة إسرائيل للتوسع في المستوطنات

2023/02/20 | 22:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا رسميا، الاثنين، ندد فيه بخطة إسرائيل للتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة هي الأولى منذ ستة أعوام انتقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي.

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