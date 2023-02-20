الامن النيابية: تضمين 27 الف من المفسوخة عقودهم في الموازنة

2023/02/20 | 22:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، عن تضمين 28 الف من المفسوخة عقودهم في قانون الموازنة للعام 2023.وقال عضو اللجنة، علي البنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”وصل كتاباً الى مجلس النواب بتضمين 28 الف من المفسوخة عقودهم في قانون الموازنة”.واشار الى “عدم دعوتهم للالتحاق الا بعد اقرار قانون الموازنة، وموعدها شهراً على اقل تقدير اذا ما سارت الامور بالشكل الصحيح”.واوضح البنداوي “من غير الممكن دعوتهم من دون التصويت على الموازنة وتوفير الغطاء المالي لهم”.

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