الإعلام الأمني: اعتقال متورطين بالنزاع العشائري في ديالى

2023/02/20 | 22:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، اعتقال متورطين بالنزاع العشائري في ديالى.

وقالت الخلية في بيان “بالساعة ١٤٢٠ هذا اليوم ٢٠ شباط حصل نزاع عشائري بين قرية الجيايلة والبوبالي في قضاء الخالص محافظة ديالى ادى الحادث الى قتل وجرح عدد من المواطنين بينهم ٢ نساء”.

واضاف البيان “على الفور شرعت قطعات من الجيش والشرطة الى مكان الحادث وتم تطويق القريتين والفصل بينهما كما تم القبض على عدد من المتورطين بالحادث من قبل قطعات الجيش والشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم، وتجري حاليا عملية متابعة وملاحقة المتورطين الاخرين بالحادث”.

ودعت الجميع “لتوخي الدقة في نقل وتداول كل مايتعلق بالحادث واخذ المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية” .

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